Предприятия самарской группы Роснефти доверили ПГК перевозку химической продукции

Первая грузовая компания (ПГК) в январе 2020 года увеличила объем погрузки химикатов и соды на Куйбышевской железной дороге почти втрое по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 31,7 тыс. тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос на 59%, до 39,2 млн т-км.

"Рост обусловлен адресной результативной работой Самарского филиала с клиентами. Так, наибольший объем - 19 тыс. тонн - приходится на нашего постоянного партнера - компанию "РН-Транс". Ранее клиент перевозил груз собственным парком, но после передислокации вагонов на другие направления передал доставку ПГК. Кроме того, объем перевозок в связи с ростом продаж нарастило предприятие "Промхимсервис", а мы своевременно обеспечили партнера грузовыми вагонами. Среди других факторов - привлечение к сотрудничеству компании "Трэвел грузъ". Это способствовало росту объема перевозки ингибиторов из Татарстана", - отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Внутрироссийские перевозки выросли почти в пять раз, до 24,5 тыс. тонн. Основной объем грузов направлялся в регионы Поволжья, Урала и Центральной России.

Экспорт вырос на 11% и достиг 7 тыс. тонн. Грузы преимущественно следовали в Латвию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Северо-Запада и Северного Кавказа.