16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Предприятия самарской группы Роснефти доверили ПГК перевозку химической продукции Предприятия "Куйбышевазот" и "Менделеевсказот" увеличили заказ вагонов ПГК в 2019 году Грузооборот Самарского филиала ПГК вырос на 20% ПГК ускорила перевозки нефтепродуктов в Поволжье "Почта России" построит логистический центр в технопарке "Преображенка"

Логистика Транспорт и связь

Предприятия самарской группы Роснефти доверили ПГК перевозку химической продукции

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первая грузовая компания (ПГК) в январе 2020 года увеличила объем погрузки химикатов и соды на Куйбышевской железной дороге почти втрое по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 31,7 тыс. тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос на 59%, до 39,2 млн т-км.

Фото: предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

"Рост обусловлен адресной результативной работой Самарского филиала с клиентами. Так, наибольший объем - 19 тыс. тонн - приходится на нашего постоянного партнера - компанию "РН-Транс". Ранее клиент перевозил груз собственным парком, но после передислокации вагонов на другие направления передал доставку ПГК. Кроме того, объем перевозок в связи с ростом продаж нарастило предприятие "Промхимсервис", а мы своевременно обеспечили партнера грузовыми вагонами. Среди других факторов - привлечение к сотрудничеству компании "Трэвел грузъ". Это способствовало росту объема перевозки ингибиторов из Татарстана", - отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Внутрироссийские перевозки выросли почти в пять раз, до 24,5 тыс. тонн. Основной объем грузов направлялся в регионы Поволжья, Урала и Центральной России.

Экспорт вырос на 11% и достиг 7 тыс. тонн. Грузы преимущественно следовали в Латвию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Северо-Запада и Северного Кавказа.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1