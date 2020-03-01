Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Масленицей

В воскресенье, 1 марта, в регионе проходят массовые масленичные гуляния. В Самаре праздник развернулся на площади Куйбышева, где установили 150 Маслен разных размеров. С исконно славянским праздником жителей региона поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Сегодня мы провожаем зиму, которая была непривычно мягкой, но все же порадовала нас снегом и активным зимним отдыхом. Очень рад, что много людей встало на коньки и лыжи, многие приняли участие в праздниках и фестивалях на территории городов и сел", — отметил глава региона.

Губернатор также пригласил земляков провести сегодняшний день не менее активно и призвал посетить ярмарки, концерты и праздничные мероприятия, насладившись вкусными блинами.

Последний день масленичной недели также является Прощеным воскресеньем. По традиции, глава региона извинился перед земляками и попросил у них прощения.

"Простите, земляки, если что не так! Не ошибается только тот, кто ничего не делает. А у нас, волжан, безделье точно не в почете. Трудимся с отдачей, отдыхаем с душой", — добавил Дмитрий Азаров.