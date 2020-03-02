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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 объявила консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2019 год.

В 2019 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

  • Выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 годом и достигла 163,3 млрд рублей;
  • Показатель EBITDA составил 65,6 млрд рублей − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
  • Показатель рентабельности EBITDA достиг 40,2%, увеличившись на 9,6 п. п. по сравнению с 2018 годом;
  • Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32,5%. Соотношение CAPEX к выручке составило 21%;
  • Чистая прибыль составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 144,6% по сравнению с 2018 годом;
  • Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 35% и достиг значения 1,8.

В 2019 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

  • Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44,6 млн человек, увеличившись на 2,3 млн человек за год;
  • Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 8,3% и составил 305 рублей;
  • Годовой отток абонентов сократился на 2,6 п. п. и составил 34,8%;
  • Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%.
  • Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 3,75 млн человек, увеличившись за год на 2 млн пользователей (не учитываются в абонентской базе компании).

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

"В 2019 году Tele2 показала опережающие рынок темпы роста выручки и увеличила прибыль в 2,5 раза, что подтверждает эффективность выбранной бизнес-стратегии. Мы фокусировались на инновационных решениях, которые предвосхищали ожидания клиентов, и продолжали активно развивать сеть. Мы предложили клиентам революционные продукты, реализовали новые подходы в рознице и обслуживании, запустили сети в Ярославской и Ивановской областях. Все это, наряду с эффективным управлением оттоком, позволяет Tele2 увеличивать свою долю на стагнирующем рынке. Наша абонентская база качественно меняется: число активных пользователей интернета в сети Tele2 выросло на рекордные 39%. Чтобы обеспечивать высокое качество при активном потреблении трафика, мы инвестировали в технологическое развитие. В 2019 году Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса".

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