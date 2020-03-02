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Власть и политика

Стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Здравоохранение"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 марта, в московском экспоцентре на Красной Пресне стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Здравоохранение".

Фото: rsv.ru

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В церемонии открытия полуфинала приняли участие министр здравоохранения РФ, наставник специализации "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России 2020" Михаил Мурашко, руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров,  президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса "Лидеры России 2020", наставник специализации "Здравоохранение", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Михаил Мурашко выступил перед участниками с приветственным словом и отметил потребность в лидерах, способных отвечать на новые вызовы.

"Мы выходим на новые рубежи по снижению уровня смертности, снижению инвалидности, и в этом помогают уникальные технологии. Нам нужно использовать большие данные, которые позволят нам прогнозировать технологии лекарственного обеспечения, обеспечения медицинскими изделиями, оценивать эффективность препаратов. И именно здесь нужны организационные и лидерские навыки, способность прогнозировать результат и достигать его. На конкурсе собралась квинтэссенция лучших специалистов в области здравоохранения, эти люди в ближайшие годы должны стать теми лидерами, которые будут менять отрасль. Площадка конкурса позволяет обсуждать и формировать конкретные предложения", — добавил Михаил Мурашко.

"Отрасль испытывает определенный недостаток управленцев. В системе здравоохранения есть много позиций, где нужны молодые специалисты, цель которых сделать медицину в стране лучше. Современная ситуация требует от нас по-новому выстроить структуру управления здравоохранением. Нам необходимо содействовать развитию здравоохранения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Для этого нужны конкретные предложения, которые помогут выстроить структуру управления. По итогам конкурса будет сформирован общий кадровый резерв для медицинских учреждений", — добавил Леонид Рошаль.

Алексей Комиссаров рассказал, что в этом году по специализации "Здравоохранение" на конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 9745 заявок из всех регионов России. В полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России, из них 39 — из ПФО.

"В этом году мы запустили три отраслевые специализации ("Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии"), чтобы дать возможность профильным управленцам показать себя и внести свой вклад в  развитие этих отраслей. 30 победителей трека "Здравоохранение" мы объявим 5 марта, а 10 лучших участников попадут в суперфинал основного конкурса "Лидеры России", который пройдет в конце марта в Сочи", — сообщил Алексей Комиссаров.

Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 26-34 лет (87 конкурсантов), а также опытные участники в возрасте от 41 до 50 лет (73 полуфиналиста). Полуфинал специализации проходит 1–2 марта. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта конкурсанты примут участие в мастер-классах, которые проведут Михаил Мурашко и Леонид Рошаль.

Кроме того, 3 марта состоится большая стратегическая сессия по развитию национального проекта "Здравоохранение". 4 марта 100 победителей-полуфиналистов смогут побороться за победу в финале специализации. 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27–31 марта в Сочи.

Приволжский федеральный округ представляют 39 полуфиналистов из 11 регионов, из них четверо — от Самарской области: Елена Титова (Новокуйбышевская ЦГБ), Андрей Акользин (МСЧ N 7,Тольятти), Михаил Кузнецов (Дорожная клиническая больница, Самара), Татьяна Кузнецова (СОКБ им В.Д. Середавина).

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