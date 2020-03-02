Дмитрий Азаров предложил начать месячник по благоустройству раньше срока

В понедельник, 2 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем аккаунте в Инстаграме предложил раньше срока начать месячник по благоустройству. Такое поручение он дал главам всех муниципалитетов региона.

Напомним, традиционно уборка территорий стартует 1 апреля. В этом году работа будет начата раньше привычного срока — из-за аномально теплой зимы и плюсовых температур, которые установились в самом начале весны.

"В этом году весна наступает раньше. Поэтому главам муниципалитетов поставил задачу — составить план-график уборочных мероприятий и предоставить мне", — отметил Дмитрий Азаров.

Основные работы по озеленению и благоустройству возьмут на себя муниципальные предприятия и управляющие компании. По традиции, к уборке территорий подключатся крупные промпредприятия, представители малого и среднего бизнеса. Оказать посильную помощь в наведении порядка смогут и жители городов и сел. Во время проведения субботников будут организованы специализированные пункты выдачи инвентаря, необходимого для уборки территорий.

Месячник по благоустройству продлится вплоть до майских праздников. Помимо парков, скверов и дворовых территорий, особое внимание в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет сосредоточено на памятниках и местах захоронений воинов.

Эта работа по поручению главы региона началась еще в прошлом году: был отремонтирован мемориальный комплекс, посвященный "Куйбышевцам — Героям Советского Союза", "Аллея Трудовой Славы", приведены в порядок мемориальные объекты в городских парках. В этом году работа будет продолжена.

Напомним, в своем послании губернатор призвал включиться в работу по приведению в порядок аллей славы и воинских захоронений волонтеров, участников военно-патриотических клубов, всех, кому дорога память о героях Великой Отечественной.

"Работы много, необходимо привести в порядок каждую территорию", — подчеркнул Дмитрий Азаров.