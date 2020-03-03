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Губернатор Власть и политика

Над Московским шоссе построят пешеходный переход

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем личном аккаунте в Инстаграме.объявил о строительстве в Самаре на Московском шоссе нового надземного пешеходного перехода.

Напомним, с просьбой построить надземный переход через Московское шоссе в районе поселка Мехзавод к главе региона обратились работники завода "Салют" во время посещения Дмитрием Азаровым предприятия.

Губернатор дал соответствующее распоряжение профильным ведомствам. Новый переход появится в течение этого года возле завода, в порядок приведут и близлежащие дороги.

Позже в Инстаграме главы региона появились и первые эскизы. "В пятницу дал поручение построить надземный переход через Московское шоссе в районе "Салюта". Коллеги вопрос прорабатывают, прислали предварительные эскизы", - написал глава области. И предложил подписчикам оценить варианты.

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