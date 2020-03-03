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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Так относиться к людям нельзя, тем более к участнику войны!"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил главам городов и районов об особом отношении к ветеранам, проживающим на их территории. Он опубликовал в своем Инстаграме искреннее возмущение ситуацией.

"В соцсетях увидел обращение ветерана Великой Отечественной войны Сапарова Владимира Ефимовича. Весной и осенью грунтовая дорога к его дому размывается, из-за этого он два года не может попасть на Парад Победы. Глава поселения на обращения ветерана отправляет отписки. Так относиться к людям нельзя, тем более к участнику войны!", — возмутился глава региона и позвонил главе района, чтобы разобраться в ситуации.

Оказалось, что ветеран зарегистрирован в Промышленном районе, но уже несколько лет живет с сыном в с. Красный Яр. Из них два года Владимир Ефимович не может попасть на Парад Победы на площадь Куйбышева, потому что дорога к его дому совершенно разбита. Он уже обращался к властям поселения, но получал отписки. 

"Главе района обозначил, что не знать каждого ветерана в лицо — серьезное упущение. Поручил привести дорогу в порядок и предоставить участнику войны траснпорт для поездки на Парад, а с главы поселения взять объяснительную записку. Также пока удалось дозвониться только до сына Владимира Ефимовича, но вечером обязательно свяжусь с ветераном", — сообщил Дмитрий Азаров в своем Инстаграме и выложил запись разговора с жителем Красноярского района и главой Красноярского района Михаилом Белоусовым.



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