Ситуацию с квитанцией тольяттинки на 12,5 млн руб. обсудили в "Вечернем Урганте"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на "Первом канале" высмеял ситуацию с ошибкой в квитанции за услуги ЖКХ, которую получила жительница Тольятти. Женщина опубликовала в соцсети фото документа, согласно которому ей выставили счет за предоставленные услуги в размере -12,5 млн рублей.