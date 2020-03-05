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Ситуацию с квитанцией тольяттинки на 12,5 млн руб. обсудили в "Вечернем Урганте" В Самаре появились тест-системы на коронавирус Регион присоединился к реализации проекта "Цифровая образовательная среда" В Курумоче обнаружили просроченные продукты для авиапассажиров Ветеранам Великой Отечественной войны предоставят бесплатный проезд

Общество

Ситуацию с квитанцией тольяттинки на 12,5 млн руб. обсудили в "Вечернем Урганте"

МОСКВА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на "Первом канале" высмеял ситуацию с ошибкой в квитанции за услуги ЖКХ, которую получила жительница Тольятти. Женщина опубликовала в соцсети фото документа, согласно которому ей выставили счет за предоставленные услуги в размере -12,5 млн рублей.

"Что называется, покипятила чайник. Погладила так погладила! Фотографию счета она разместила в городском сообществе Тольятти во "ВКонтакте". 12,5 млн за месяц! "Это как так у вас получается?" — спрашивает жительница Тольятти. "Попробовали, не получается", — с обидой отвечают коммунальщики", — пошутил Ургант.

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