Ситуацию с квитанцией тольяттинки на 12,5 млн руб. обсудили в "Вечернем Урганте"

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на "Первом канале" высмеял ситуацию с ошибкой в квитанции за услуги ЖКХ, которую получила жительница Тольятти. Женщина опубликовала в соцсети фото документа, согласно которому ей выставили счет за предоставленные услуги в размере -12,5 млн рублей.
"Что называется, покипятила чайник. Погладила так погладила! Фотографию счета она разместила в городском сообществе Тольятти во "ВКонтакте". 12,5 млн за месяц! "Это как так у вас получается?" — спрашивает жительница Тольятти. "Попробовали, не получается", — с обидой отвечают коммунальщики", — пошутил Ургант.