Глава региона поздравил женщин Самарской области с 8 марта

В четверг, 5 марта, в Самарском академическом театре оперы и балета глава региона Дмитрий Азаров поздравил всех женщин Самарской области с праздником 8 Марта. Гостями праздника стали успешные женщины — врачи и учителя, работники промышленных предприятий и сельского хозяйства, деятели культуры и искусства, многодетные мамы.

"Женщина — олицетворение семьи, любви, весны, юности, хранительницы очага. С особым трепетом мы относимся к женщине-матери", — сказал Дмитрий Азаров. Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины не были бы успешны, отметил губернатор. Работая на самых ответственных участках, они неизменно проявляют высочайший профессионализм, настойчивость в достижении поставленных целей, умение находить нестандартные и эффективные решения.

Отдельно Дмитрий Азаров приветствовал женщин героического поколения — ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. "Спасибо вам за то, что вы сделали для нашей страны и нашего народа в те трагические и героические годы Великой Отечественной войны. Спасибо вам за то, что вы сохранили саму жизнь на Земле. Я очень рад тому, что сегодня новые поколения воинов встают на защиту интересов жизни, на защиту интересов нашего государства", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров вручил памятные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне женщинам-ветеранам. А сегодня этими медалями были награждены пять жительниц Самарской области.

Напомним, эта награда была учреждена летом 2019 года по Указу президента РФ Владимира Путина, чтобы отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны. Первые медали были вручены 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда.

Поздравляя женщин, Дмитрий Азаров также отметил, что сегодня многое делается для того, чтобы в Самарской области и во всей стране в целом было как можно больше больших, дружных семей. На государственном уровне приняты беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, защиты матери и ребенка.

По инициативе президента России Владимира Путина разработаны и реализуются национальные проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни людей, воспитание здорового и всесторонне развитого поколения юных граждан. В ближайшие годы в регионе будут построены новые детские сады и школы, медицинские, спортивные и культурные центры, продолжится благоустройство парков, скверов и бульваров.

Наиболее успешные женщины региона сегодня были отмечены федеральными и региональными наградами. После церемонии награждения в Самарском театре оперы и балета состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню.