Тольяттинский предприниматель выдавал ипотечные займы под 72% годовых

Прокуратура Автозаводского района Тольятти во время проверки обнаружила, что индивидуальный предприниматель незаконно выдает ипотечные займы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина заключил с жителями города более 20 договоров займа под залог недвижимости (ипотеки). Плата за пользование займами составляла до 72% годовых. Если заемщики не исполняли обязательства, предприниматель в рамках договора займа мог забрать жилье.

При этом ИП не имел права выдавать займы, так как не кредитной является организацией, кооперативом или ломбардом.

В связи с этим прокурор района направил в суд иск с требованием запретить ИП выдавать займы. Суд удовлетворил этот иск.