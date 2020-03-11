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Общество

Тольяттинский предприниматель выдавал ипотечные займы под 72% годовых

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти во время проверки обнаружила, что индивидуальный предприниматель незаконно выдает ипотечные займы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина заключил с жителями города более 20 договоров займа под залог недвижимости (ипотеки). Плата за пользование займами составляла до 72% годовых. Если заемщики не исполняли обязательства, предприниматель в рамках договора займа мог забрать жилье.

При этом ИП не имел права выдавать займы, так как не кредитной является организацией, кооперативом или ломбардом.

В связи с этим прокурор района направил в суд иск с требованием запретить ИП выдавать займы. Суд удовлетворил этот иск.

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