Владимир Богатырев: "Чиновники должны быть патриотами"

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев прокомментировал новую поправку в Конституцию РФ, касающуюся запрета должностным лицам иметь имущество за пределами территории России.

Напомним, 22 апреля состоится голосование за поправки в Конституцию РФ. Предлагается внести изменения в статью о запрете для отдельных должностных лиц иметь обязательства имущественного характера за пределами территории России. Они не смогут открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами нашей страны.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев уверен, что данные поправки позволят выстраивать доверительные отношения с народом: "Аналогичные ограничения есть в большинстве стран мира. Чиновники должны быть патриотами - единой командой, работающей на свою страну. Патриот - это тот, кто всегда со своей страной, кто готов в любой момент подставить плечо, стать опорой для нации".

Ограничения внесут в ряд статей Конституции, и они будут установлены для высших должностных лиц субъектов РФ, руководителей федеральных государственных органов, сенаторов, депутатов Государственной думы, уполномоченного по правам человека, председателя правительства РФ и его заместителей, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти, а также судей и прокуроров.