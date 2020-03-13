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Власть и политика

Александр Муравец: Качественная медицинская помощь должна быть доступна везде

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 апреля в стране состоится голосование за поправки в Конституцию РФ. В частности, предлагается закрепить право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи в любом уголке страны. Эту инициативу поддерживает главный врач Самарского областного центра медпрофилактики, член Общественной палаты региона Александр Муравец.

"Не важно, где вы живете, в городе или в небольшом населенном пункте — качественная медицинская помощь должна быть доступна везде. Сегодня согласно основному закону страны мы можем рассчитывать на бесплатное здравоохранение. С этим никто не спорит — оно есть.  Другое дело, не каждому оно доступно,  сложно им воспользоваться, если живешь в городе без больницы, а в родном селе нет ни ФАПа,  ни возможности до него добраться. Считаю, предложение дополнить Конституцию РФ статьями о доступной и качественной медицине поможет сделать медпомощь реальной, конкретной. Это уже принципиально иная ответственность перед людьми, государством, — подчеркнул Александр Муравец.

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