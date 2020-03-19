"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" окажут помощь ветеранам в связи с коронавирусом

"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" объединят усилия по оказанию помощи ветеранам и членам их семей в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.

"Мы тесно взаимодействуем с общественной организацией "Волонтеры Победы", которая находится в постоянном контакте с ветеранами. В каждом регионе у "Волонтеров Победы" есть собственная сеть, с базой уже осуществленных контактов, и есть понимание текущих потребностей ветеранов. Поэтому "Волонтеры Победы" обязательно должны присоединиться к нашей работе", - сказал Турчак.

Член президиума Генсовета партии, руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова отметила, что в резерве организации - порядка 25 тыс. волонтеров.

"Наша задача - организовать живое общение с ветеранами, звонить порядка двух-трех раз в день, спрашивать о состоянии здоровья, о том, какая нужна помощь. В случае потребности в продуктах, медицинских препаратах - организовать их доставку", - сообщила она.

Для организации этой работы подготовлен специальный образовательный курс на цифровой платформе. Он будет доступен через приложение, в котором волонтеры смогут найти всю необходимую для работы информацию.

Напомним, вчера Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" и местные отделения партии приступили к формированию групп добровольцев для борьбы с коронавирусом. Такое решение было принято в связи с поручением секретаря Самарского регионального отделения Дмитрия Азарова и в соответствии с обращением председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева к партийному активу.