Падение рубля спровоцировало рост продаж автомобилей в Самарской области

Резкое падение рубля на фоне роста пары евро/доллар и ожидаемое вслед за этим повышение цен спровоцировало огромный спрос на автомобили в регионе, пишет "Самарское обозрение". За три недели марта самарцы разобрали практически все запасники региональных автодилеров. По мнению издания, ситуацию также усугубляет приостановка работы заводов крупнейшими автопроизводителями в связи с угрозой распространения коронавируса.

Самарские дилеры распродают складские запасы и ждут новых поставок с исправленными ценниками. Часть производителей уже подняли стоимость своей продукции, кто-то еще сдерживает рост, но вряд ли продержится дольше апреля. Согласно данным агентства "Автостат", с начала марта поправлены цены на автомобили 10 марок. Весь модельный ряд Suzuki подрос на 20–50 тыс. руб., китайский Changan CS55 поднялся на 30 тысяч. Более половины моделей немецкого премиального бренда BMW, представленных на российском рынке, подорожали на 10–390 тыс. рублей. Lexus прибавил в цене от 53 до 184 тыс. рублей. Renault Duster в топовой комплектации Adventure подорожал на 25 тыс. руб. в модификации с автоматом, любителям "механики" повезло больше — версии с МКП снизились в цене на 2–52 тыс. рублей. С 1 марта выросли ценники Toyota: сразу пять моделей — Camry, Hilux, Fortuner, LC 200 и LC Prado — в большинстве своих комплектаций подорожали на 26–101 тыс. рублей. При этом цены на такие модели, как новый RAV4, C-HR, Alphard и Hiace, остались неизменными. Jeep повысил цены в среднем на 4%. Наконец, 17 марта на 17–90 тыс. рублей вырос модельный ряд Volkswagen (Polo +17 тыс. руб., Tiguan + 40 тыс. руб., Touareg +90 тыс. рублей). Другие бренды пока еще ждут обновления стоимости, но вряд ли оно заставит себя долго ждать.

Повышенный спрос на автомобили отмечают все опрошенные "СО" участники рынка. Какие-то модели подросли в несколько раз по продажам, какие-то отмечают повышенный интерес на несколько десятков процентов, но склады опустели практически у всех автодилеров, а новые поставки ожидаются уже по новым ценам. Дефицита автомобилей, как и запчастей, в связи с приостановкой автозаводов в Китае и Европе дилеры не испытывают. Однако ажиотажного спроса и живых очередей, как это происходило в прошлый обвал рубля в 2014 г., сегодня автоторговцы уже не ожидают.

Неожиданный всплеск продаж вряд ли продлится долго и, когда у покупателей закончатся свободные средства, а цены поднимутся, сменится долгосрочной стагнацией, опасаются участники рынка.