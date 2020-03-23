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"Ростелеком" открывает доступ к цифровому сервису образования "Лицей"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 марта "Ростелеком" открывает доступ к цифровому сервису образования "Ростелеком. Лицей" за 1 рубль в месяц на территории всей России. Эта мера направлена на поддержку школьников и родителей, которые в настоящее время вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — "Школа" и "Развитие". Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела "Развитие" школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

"Сервис "Лицей" рассчитан на школьников 1–11 классов, для которых мы собрали видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. "Лицей" позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ", — сказал Кирилл Брылёв, директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента "Ростелекома".

Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться. Если регистрация уже есть, то авторизоваться. Перейти в раздел "Мои занятия" и оплатить доступ за 1 рубль. Предложение действует до 30 апреля. Обучающие видео сервиса "Лицей" также доступно бесплатно в подписках "Интерактивного ТВ" и Wink.

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