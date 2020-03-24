В Самарской области выявлен десятый заболевший коронавирусом

В Самарской области за прошедшие сутки выявлен еще один случай заболевания коронавирусом. Соответствующая информация содержится в отчете Роспотребнадзора. В каком городе находится инфицированный не уточняется.

Напомним, сегодня житель Новокуйбышевска сообщил в соцсетях, что у него выявлен коронавирус. Подтверждено ли заболевание результатами анализами в московском референс-центре или только данными тест-систем на месте, он не написал.

Ранее в регионе было зафиксировано девять случаем заболевания - два в Самаре, семь в Тольятти.