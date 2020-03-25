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Общество

В Тольятти два месяца будут перекрывать движение по М-5

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Со среды, 25 марта, на автодороге М-5 "Урал" в районе кольца 5-ВСО в Тольятти будут производиться краткосрочные перекрытия движения, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

"Данная мера необходима для осуществления работ по монтажу временных опор линии электропередач на объекте "Строительство транспортной развязки на км. 974 автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область", - уточняют в ведомстве.

Ограничения будут действовать до 15 мая текущего года.

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