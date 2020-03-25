Службы в православных храмах проводятся по новым правилам в связи с коронавирусом

Как рассказал Волга Ньюс пресс-секретарь Самарской епархии Русской православной церкви иерей Максим Кокарев, в связи с распространением коронавируса в церквях региона принимаются меры безопасности, прописанные в определении Священного Синода.

"Все, что там написано, исполняется достаточно четко. Среди этих правил - максимальное избегание контакта с поверхностью, включая иконы и кресты, к которым принято прикладываться, а также уточненная технология помазания - с использованием одноразовых ватных палочек", - рассказал Максим Кокарев.

Действительно, в инструкции для настоятелей приходов и подворий, принятой Священным Синодом 17 марта текущего года, говорится о том, что при процедуре причащения рекомендуется "преподавать Святые Христовы Тайны с обтиранием после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом пластом (с регулярным обновлением пропитки)". "Запивка" после причастия теперь дается в церквях индивидуально в одноразовой посуде.

Самарских мусульман призвали совершать пятничную молитву дома из-за коронавируса Председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип-хазрат Яруллин рассказал Волга Ньюс, какие меры принимаются для снижения возможности заражения новой коронавирусной инфекцией при посещении мечетей.

Таинства Крещения и Миропомазания теперь рекомендуется совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией купели и сменой и очищением воды для каждого случая. После служб крест рекомендуется возлагать на головы прихожан, а не давать им для поцелуя.

Кроме того, священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования. Просфоры и освященный хлеб теперь раздаются в одноразовых перчатках.

Поверхности в храмах, дверные ручки и иконы рекомендовано обрабатывать дезинфицирующими растворами.