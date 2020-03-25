Самарских мусульман призвали совершать пятничную молитву дома из-за коронавируса

Председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип-хазрат Яруллин рассказал Волга Ньюс, какие меры принимаются для снижения возможности заражения новой коронавирусной инфекцией при посещении мечетей.

"Мы ограничили количество посетителей — издали соответствующий приказ для всех мечетей, находящихся в городских округах. В деревнях большое количество людей в них и не собирается", — рассказал Талип-хазрат Яруллин.

По его словам, много прихожан обычно посещает пятничную молитву — до нескольких тысяч человек. Поэтому принято решение о том, что пятничную молитву лучше читать дома.

Также он рассказал, что во время намаза предлагается людям не вставать позади имама, как это принято, а рассредотачиваться по помещению, чтобы не было близкого контакта. Временно рекомендуется отменить и практику приветственного рукопожатия после намаза и объятий.

На такие события как имянаречение или поминки рекомендуется собираться в количестве не более 50 человек. В двух медресе приостановлены очные занятия: сейчас ученики на каникулах, а продолжить обучение планируется удаленно.

При уборке мечетей, по словам Талипа-хазрат Яруллина, теперь дополнительно применяются дезинфицирующие средства.

"Когда был очень сильный дождь, пророк Мухаммед (мир ему и благословение Всевышнего) сам объявил, что людям лучше читать молитву дома. И еще из высказываний пророка — если услышите где-то, что есть заразная болезнь, не ходите в это место, если болезнь настигла вас в этом месте, то никуда из него не выходите. Так что это наша обязанность — сохранять себя и охранять других от заражения", — объяснил Талип-хазрат Яруллин.