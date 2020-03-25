В Самарской области посеют яровые на площади более 1,5 млн га

В среду, 25 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями агрохолдингов и сельхозпредприятий региона и обсудил с ними вопросы реализации нацпроектов и развитие всей отрасли АПК.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, под урожай текущего года осенняя подготовка почвы проведена на площади 1,2 млн га, посеяно 459 тыс. га озимых культур, что на 7% больше, чем под урожай прошлого года. По предварительным прогнозам, общая посевная площадь во всех категориях хозяйств увеличится по сравнению с уровнем прошлого года и составит более 2,1 млн га.

В целом яровой сев планируется провести на площади более 1,5 млн га. Это позволит сформировать общий зерновой клин более 1,1 млн га. Потребность в семенах яровых зерновых полностью обеспечена. В наличии имеется 103 тыс. т посевного материала. Ведется его подработка, а также сортосмена и сортообновление. К началу посевной доля кондиционных семян будет доведена до 100%, в том числе элитных — не менее 10%.

Закупаются минеральные удобрения, их основным поставщиком является "КуйбышевАзот". Уже закуплено более 61 тыс. т минеральных удобрений, заключаются договора на поставку химических средств защиты растений, на яровой сев завозятся протравители семян.

На период весенней кампании согласно рабочих планов будет задействовано 4 тыс. тракторов и 3 тыс. посевных агрегатов, при этом будет полностью подготовлен парк энергонасыщенных тракторов широкозахватных посевных комплексов. Техническая готовность машинного парка области составляет: по тракторам — 92%, по грузовым автомобилям — 91%, по основным почвообрабатывающим и посевным машинам 90-92%, что на уровне прошлого года.

Как и в прошлом году, сельхозпроизводителям губернии продолжат оказывать государственную поддержку. В течение 2019 года ей воспользовалось свыше 1300 предприятий, до которых были доведены бюджетные средства в сумме 2,8 млрд рублей. Общая сумма господдержки отрасли растениеводства составила 824,2 млн рублей.

На оказание господдержки животноводству были направлены средства в сумме 1,14 млрд рублей. По итогам 2019 года в 21 хозяйстве региона продуктивность коров составила 6000 кг молока и выше (на конец 2018 года таких хозяйств было 17).

На областном уровне разработано новое направление господдержки, связанное с предоставлением грантов на разработку проектной документации для проведения мелиоративных работ на землях сельскохозяйственного назначения. На финансирование данного направления было направлено 10,87 млн руб., что позволит ускорить сроки реализации инвестиционных проектов по вводу в оборот 7,53 тыс. га мелиорируемых земель.

На решение задач, поставленных на 2020 год в сфере сельского хозяйства, в бюджете Самарской области предусмотрены средства в сумме 2,86 млрд руб., в том числе за счет средств областного бюджета — 1,84 млрд руб., за счет средств федерального бюджета — 1,02 млрд рублей. В аграрной сфере региона планируется сохранить все основные направления государственной поддержки.