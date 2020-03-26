В Самарской области девять детей ждут результатов теста на коронавирус

Девять детей из Самарской области находятся в ожидании официальных результатов теста на коронавирусную инфекцию, сообщил в интервью ГТРК "Самара" главный внештатный специалист областного минздрава по детским инфекциям Сергей Китайчик.

По его словам, у девяти маленьких пациентов имеются сомнительные анализы, а также признаки простудных заболеваний. Дети находятся вместе с родителями в Самарской городской больнице №5 в отдельных изолированных боксах. Пациентов лечат согласно симптомам. Находиться под медицинским наблюдением юные путешественники вместе с родителями будут 14 дней.

"Мы ждем, еще, наверное, приедут люди из-за границы. Мы ждем таких, встречаем, и в аэропортах медицинские работники вместе с санитарно-эпидемиологической службой проводят соответствующий отсев этих больных. У взрослых уполномоченный стационар - 6-я городская больница Самары, у детей - детская инфекционная больница №5, в Тольятти - 5-я горбольница", - сообщил в интервью Сергей Китайчик.