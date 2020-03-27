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Общество

Тольяттинец накопил почти 700 тыс. руб. долгов по штрафам за нарушение ПДД

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы арестовали автомобиль тольяттинца за огромный долг по штрафам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

На машине, принадлежащей жителю Автограда, нарушили ПДД 943 раза. Из-за этого накопилась задолженность по штрафам 698 тыс. рублей.

Приставы нашли должника благодаря сотрудниками Госавтоинспекции. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину, когда он нарушил ПДД, но не как автомобилист — тольяттинец переходил дорогу в неположенном месте. Должник объяснил, что автомобиль только зарегистрирован на него, фактически им пользуется другой человек.

Место нахождения автомобиля установили и отправили транспортное средство на спецстоянку. Если задолженность не будет погашена, автомобиль передадут на реализацию, а вырученные деньги перечислят в счет погашения долгов за штрафы.

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