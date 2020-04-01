Глава региона посетил call-центр горячей линии по борьбе с коронавирусом

В среду, 1 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил call-центр областного минздрава, где операторы ежедневно принимают сотни звонков от жителей области, встревоженных распространением новой инфекции.

Только за вчерашний день операторы приняли 675 обращений. Граждан консультируют о мерах борьбы с COVID-19, рассказывают, как соблюдать режим самоизоляции, отвечают на вопросы о выдаче больничных листов и посещении врача.

Губернатор поблагодарил операторов за их нелегкий труд, а также сам принял несколько звонков. Так, многие из дозвонившихся вернулись в Самару из других регионов. "В соответствии с действующим на территории области постановлением вам и вашим близким необходимо на 14 дней уйти на самоизоляцию, а также сообщить о своем самочувствии в ваше лечебное учреждение. Решение о дальнейшем обследовании принимает участковый врач", — ответил глава региона.

Попадаются и нестандартные вопросы. Так, одну из жительниц региона интересовало, может ли она делать в квартире ремонт, не будет ли это нарушением введенных области ограничений. Губернатор отметил: если при этом не нарушается режим самоизоляции и строительный шум не мешает соседям — можно.

По словам операторов, много вопросов связано с дополнительными ограничениями, введенными на территории области со вчерашнего дня. В частности, люди интересуются, нужно ли им иметь разрешительный документ для того, чтобы попасть на прием к врачу или пройти процедуры.

По словам министра здравоохранения Михаила Ратманова, пока такой документ не предусмотрен. "Необходимо сегодня же отрегулировать ситуацию, — поручил Дмитрий Азаров. — Люди едут к специалистам, за процедурами, должен быть документ, который они предъявят органам правопорядка при необходимости".

Решение нашлось прямо во время разговора: оказалось, что, отправляясь в больницу, гражданам достаточно иметь при себе направление к врачу или другой документ, подтверждающий запись на прием. Подойдёт как бумажная, так и электронная версия.

Также много вопросов поступает от граждан, ухаживающих за пожилыми родственниками. "Мы отдельно пропишем этот режим. Вероятнее всего, для граждан будет предусмотрена отдельная форма справки о перемещении, — уточнил губернатор. – Уверен, что органы полиции отнесутся к таким людям с пониманием, никаких злоупотреблений не будет".

Глава региона напомнил, что в области работают волонтеры, готовые принести продукты и товары первой необходимости пенсионерам, находящимся на самоизоляции. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться на горячую линию акции "Мы вместе" 8-800-2003-411.

Напомним, горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции действует с 6 марта, и за это время на нее поступило более 6 тыс. звонков, приняты сообщения от более, чем 3 тыс. прибывших из-за границы граждан. Эти сведения оперативно переданы в поликлиники для последующего медицинского наблюдения.

Количество задействованных для работы на "горячей линии" по коронавирусу операторов динамически меняется в зависимости от нагрузки. В частности, 1 апреля на линии работало 16 операторов. При необходимости их количество может быть увеличено.

С 27 марта открыт филиал контакт-центра на базе Тольяттинской городской поликлиники № 3 с 15 рабочими местами для операторов. Также к работе по единой линии подключены контакт-центры Самарской медсанчасти № 2 и Самарской городской поликлиники № 15, Самарской больницы № 7, Самарской поликлиники № 6. В ближайшее время планируется подключить в единую систему все регистратуры области.

Консультацию специалистов можно получить по следующим номерам: