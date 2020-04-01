В Самарской области до 1 июля приостановлены проверки бизнеса

В среду, 1 апреля, Самарская область ввела дополнительные меры поддержки для предпринимателей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора в своем Твиттере.

Так, уже сейчас до 1 июля приостановлены проверки бизнеса.

Полный список видов помощи бизнесу будет публиковаться на сайте https://mybiz63.ru.