В Самарской области до 1 июля приостановлены проверки бизнеса

В среду, 1 апреля, Самарская область ввела дополнительные меры поддержки для предпринимателей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора в своем Твиттере.
Так, уже сейчас до 1 июля приостановлены проверки бизнеса.
Полный список видов помощи бизнесу будет публиковаться на сайте https://mybiz63.ru.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.