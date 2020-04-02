Карта с кешбэком: как получить максимум бонусов?

Бонусные программы по банковским картам сегодня становятся весьма популярными. Каждый владелец "пластика" намерен не только использовать его по назначению, оплачивая ежедневные покупки, будь то продукты или бытовая техника, домашний ремонт или путевка на курорт, ему важно получать отдачу от электронной формы расчетов в виде возврата процента от потраченных средств или бонусов на приобретение авиа и ж/д билетов. О том, как работают карты с кешбэком, "ВН" рассказал Константин Балдуев, директор территориального офиса Росбанка в Самаре.

— Какие основные требования сегодня предъявляют потребители к пластиковой карте? Какими преимуществами она должна обладать, чтобы соответствовать "духу времени"?

— Пластиковая карта, будь она кредитная или дебетовая, позволяет любому человеку сегодня чувствовать свою независимость от наличных средств, расплачиваться одним касанием карты или смартфона эквайрингового терминала, а также совершать покупки в интернете. Карта может быть привязана к пакету банковских услуг в зависимости от запросов владельца, ведь кого-то устраивает стартовый набор программ, а кому-то нужен максимум преимуществ. Например, Росбанк предлагает карту #МожноВСЁ с гибкой системой индивидуального обслуживания. Кешбэк составляет от 2 до 10% на выбранную категорию и 1% на все, или до 5 тревел-бонусов за каждые 100 рублей покупок. Владелец карты может самостоятельно менять выбранную категорию для получения кешбэка или переключаться на тревел-бонусы. Их можно потратить не только на приобретение авиа и ж/д билетов, но и на бронирование отеля. 1 бонус равен 1 рублю. Владелец золотой карты может выбрать две категории товаров для получения повышенного кешбэка. Для самых взыскательных клиентов предусмотрен пакет "Премиальный", где помимо сопутствующих привилегий (например, консьерж-сервиса, до 7 счетов в разных валютах, бесплатного снятия наличных во всех банкоматах мира, страховки путешественника для всей семьи), максимальный возврат за покупки можно получить уже на три категории товаров. А если открыть к карте #МожноСЧЕТ, то можно получать до 8% на остаток.

Сегодня пластиковая банковская карта должна быть обеспечена высоким уровнем защиты от любых мошеннических действий. Банки прилагают максимум усилий для обеспечения сохранности средств клиентов Удобнее и надежнее всего контролировать расход средств по карте при помощи sms-уведомлений. Росбанк использует опцию 3-D Secure: при оплате покупок в интернет-магазинах система запрашивает дополнительный пароль, который приходит в виде sms на телефон клиента. Но, конечно, и клиенту необходимо соблюдать бдительность. В последнее время возросла активность мошенников, которые по телефону пытаются получить данные для доступа к вашему банковскому счету. В телефонном разговоре они представляются сотрудниками банка (в том числе службы безопасности), платёжной системы или оператора сотовой связи и пытаются под любым предлогом получить от собеседника одноразовые коды подтверждения из SMS, CVV/СVC-коды, номера счетов и карт, кодовые слова. Если ваш собеседник запрашивает у вас эти данные, прервите разговор и самостоятельно позвоните в банк. Помните о том, что сотрудники финансовых учреждений никогда и ни при каких обстоятельствах не запрашивают указанные выше данные.

Кроме того, сейчас, когда время является самым ценным ресурсом, клиент банка должен иметь возможность оформить онлайн-заявку на получение карты. Любой желающий может на сайте Росбанка заказать карту #МожноВСЁ и оформить ее бесплатную доставку. Самара (а также населенные пункты в радиусе 90 км) входит в перечень городов прямой доставки карты по заданному адресу. Действующие клиенты Росбанка имеют возможность обойтись без пластика и самостоятельно за пару минут оформить себе цифровую карту. Она является виртуальной, но с полным набором характеристик, соответствующих именной пластиковой карте выбранной категории.

— Кто он — потенциальный владелец карты с кешбэком? Кому она может быть интересна? Какие условия предъявляются к самому получателю?

— Сегодняшний потребитель карты с кешбэком — это современный человек, который разбирается в технологиях и новинках рынка, в том числе финансового. По сути карта с кешбэком будет интересна любому человеку: автолюбителю, геймеру, путешественнику, садоводу, семейным людям, так как все мы так или иначе покупаем товары. Основными условиями выдачи карты является наличие российского гражданства и регистрации в регионе, где планируется приобрести кредитную или дебетовую карту.

— Почему выгодно одной картой оплачивать большинство своих покупок? Что такое прогрессивный кешбэк? Как распределять траты таким образом, чтобы получать высокие проценты?

— Оплачивать одной картой выгоднее, потому что чем больше вы тратите, тем больше бонусов будет начислено. Карта #МожноВСЁ предполагает выбор варианта программы поощрений. Это могут быть тревел-бонусы или повышенный кешбэк по выбранным категориям.

Тревел-бонусы начисляются за каждые потраченные 100 рублей в зависимости от общей суммы покупок в месяц. Так, если владелец карты тратит до 40 тыс. рублей, ему будет начислено по одному бонусу за каждые 100 рублей. Максимальные пять бонусов держатель карты получит за траты на сумму от 100 до 300 тыс. рублей в месяц. Воспользоваться этими баллами можно при помощи сервиса One Two Trip, оплатив билет или гостиницу полностью или частично. Бонусы из месяца в месяц суммируются. Поэтому за полгода можно накопить достаточную сумму для организации поездки на отдых.

Кешбэк начисляется по такому же принципу: 1% возврата будет начислен при тратах до 10 тыс. рублей по выбранной категории. Максимальный кешбэк в размере 10% можно получить при покупках на сумму от 100 до 300 тыс. рублей в месяц. На покупки вне выбранных категорий и, если держатель карты потратил за месяц свыше 300 тыс. рублей, также начисляется 1% от суммы покупки. В числе категорий для выбора, помимо стандартных: аптеки, АЗС, такси и городской транспорт, кафе и рестораны, товары для дома, включая все для ремонта, детские товары, есть даже разделы "Duty Free" для покупок в магазинах беспошлинной торговли по всему миру и "Геймерам" — для получения кешбэка с затрат на игровые сервисы и онлайн игры. По итогам месяца можно получить до 5 тыс. рублей. Владелец карты вправе поменять выбранную категорию повышенного кешбэка, а также менять направление бонусной программы с повышенного кешбэка на тревел-бонусы и наоборот. Делать это можно раз в месяц.

Если помимо дебетовой карты клиент пользуется еще и кредитной, то к ней также можно подключить #МожноВСЁ и копить дополнительный кешбэк.

— Что такое МСС-код? Зачем он нужен и что важно про него знать?

— Банк всегда определяет операции, проводимые с помощью пластиковой карты, по МСС-кодам. МСС-код или "Merchant Category Code" (англ.) — это код категории продавца. Он всегда состоит из четырех цифр и демонстрирует основное направление деятельности торговой точки. С помощью этого кода банк понимает, на что клиент потратил деньги: на продукты, одежду, на оплату проезда, в салоне красоты или стоматологии. Это наиболее актуально для держателей карт с кешбэком, чтобы впоследствии банк мог начислить ему бонусные баллы.

Существуют и ограничения для владельцев пластиковых карт по оплате некоторых категорий товаров, определенных банком. Например, покупка ценных бумаг, оплата в казино и на тотализаторах и др. Эти операции по кредитным картам приравниваются к снятию наличных и могут облагаться аналогичной комиссией, в льготный период они также не попадут, а по дебетовым — лишают начисления кешбэка. Клиенты Росбанка могут самостоятельно проверять МСС-код на сайте mcc-codes.ru. В разделе "карты" необходимо выбрать #МожноВСЁ от Росбанка и сверить код покупки с указанными категориями. Сам код клиент может увидеть в деталях совершенной платежной операции в интернет-банке. Там так и будет написано: MCC — и указаны четыре цифры кода.

— Можно ли получить бесплатное обслуживание по дебетовой карте?

— Да, клиенту может предоставляется бесплатное обслуживание по дебетовой карте #МожноВСЁ. Во-первых, получая зарплату на карту Росбанка, не нужно платить за ее обслуживание. Такая карта может быть с кешбэком. Во-вторых, если карта не зарплатная, набор требований зависит от пакета банковских услуг, которым пользуется клиент. Например, в классическом пакете — это более 15 тыс. рублей оборота по карте в месяц, поступление на счета/сберсчета более 20 тыс. или 100 тыс. рублей на депозите, текущих или сберегательных счетах. Держателю карты достаточно выполнить одно из перечисленных требований.