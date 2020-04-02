Дмитрий Азаров о нерабочем месяце

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал сегодняшнее обращение президента Владимира Путина, заявившего о продлении режима нерабочих дней до конца апреля.

Глава региона отметил своевременность указа президента и важность того, что он наделил субъекты полномочиями по определению режимов ограничений на территориях.

Владимир Путин продлил "выходной" режим до конца апреля В четверг, 2 апреля, Владимир Путин в специальном обращении объявил о продлении введенного ранее режима нерабочих дней до конца апреля. "С сохранением заработной платы", - уточнил он.

По словам Дмитрия Азарова, сейчас в Самарской области готовится постановление, в котором будет определен дальнейший режим ограничений в регионе. При этом в правительство обращаются коллективы и руководители предприятий, в том числе крупнейших, например, АвтоВАЗа, с просьбами разрешить им работаит при готовности взять на себя дополнительные обязательства по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, дополнительной санитарной обработки помещений и т. д.

"В региональном постановлении мы попытаемся максимально соблюсти баланс между запуском экономики и сохранением здоровья людей. Президент четко определил приоритет: здоровье людей — приоритет номер один. Исходя из этих установок, экономической эпидемиологической ситуации в регионе мы будем принимать решения по отраслям и предприятиям", — заявил Дмитрий Азаров.