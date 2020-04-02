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Общество

Владимир Путин продлил "выходной" режим до конца апреля

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 апреля, Владимир Путин в специальном обращении объявил о продлении введенного ранее режима нерабочих дней до конца апреля. "С сохранением заработной платы", - уточнил он.

"Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран", — подчеркнул Владимир Путин.

Также он добавил, что в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старшего поколения, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах и других учебных заведениях.

"Нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе, и в нашей стране", — заявил глава государства, добавив, что в связи с этим и принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца.

Владимир Путин подчеркнул, что, если обстановка по коронавирусу позволит, количество нерабочих дней в стране может быть скорректировано в меньшую сторону.

А с учетом того, что в регионах и даже муниципалитетах внутри них ситуация складывается по-разному, полномочия принимать решения о режиме работы предприятий и отраслей будут делегированы руководителям субъектов.

Напомним, нерабочие дни были введены для замедления распространения коронавирусной инфекции. Изначально выходной должна была стать одна неделя.

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