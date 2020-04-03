ЕГЭ и ОГЭ в дистанционной форме проводиться не будут

В пятницу, 3 апреля, в объединенном пресс-центре газеты "Волжская коммуна" и ТРК "Губерния" прошла трансляция онлайн-пресс-конференции министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна. Она была посвящена организации образовательного процесса на территории региона в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Министр дал ответы на самые волнующие родителей и учеников вопросы, которых в связи с окончанием учебного года и ситуации с дистанционным обучением из-за коронавируса было задано много.

Самый злободневный вопрос — об организации дистанционного обучения, которое, по словам Виктора Акопьяна, вновь начнется в регионе с 6 апреля (понедельник). Как отметил Акопьян, в стране формируется единый подход к дистанционному обучению школьников, студентов колледжей и техникумов.

"Не стоит бояться, что учителя исчезнут, учитель будет присутствовать всегда", — заявил министр.

Принципы организации дистанционной модели обучения сейчас размещены на специально созданных страницах всех школ и других образовательных учреждений. Уроки будут идти по расписанию, но их продолжительность составит всего 30 минут.

"Педагоги у нас находятся дома, дети — дома, будут использоваться Skype, Одноклассники, ВКонтакте, другие платформы, если нет возможности подключить эти ресурсы, то урок будет размещен на youtube, а затем самостоятельно изучен", — рассказал Виктор Акопьян.

По его словам, всем учителям будет выдан (при необходимости) ноутбук или компьютер для работы. "А еще мы обратились к учителям с просьбой не перегружать детей заданиями, будем следить за этим", — сообщил министр. Там же на сайтах школ будут проходить и родительские собрания, и консультации для родителей.

Отдельно он остановился на слайде, где были перечислены все бесплатные образовательные ресурсы, которые ученики могут использовать для самостоятельного изучения предметов. Это Российская электронная школа (РЭШ), Медиатека издательств "Просвещение", "Российский учебник" и др., Яндекс. Учебник, Я.Класс, Фоксфорд, Физикон и другие.

В ситуации, когда у ребенка нет дома компьютера или ноутбука, необходимо сказать об этом в школе, тогда задания будут готовиться на бумаге и передаваться через вахту или почтовый ящик.

Виктор Акопьян ответил и на самый волнующий родителей и учеников вопрос — о том, как в этом году пройдут выпускные экзамены — ЕГЭ и ОГЭ.

"Сроки экзаменов будут сдвинуты, мы все это понимаем. На федеральном уровне принято решение о переносе сроков экзаменов. ЕГЭ, период сдачи которого был с 25 мая по 28 июня, переносится на даты с 8 июня до 11 июля. Сдавать его будут 15,5 тыс. выпускников. ОГЭ, который ранее проводился в сроки с 22 мая по 30 июня, переносится на даты с 9 июня по 17 июля. К нему в регионе готовятся сейчас 31,8 тыс. школьников. Не стоит бояться сдачи экзаменов после самоизоляции. Вся программа уже почти выполнена в выпускных классах и будет до конца завершена, в том числе и дистанционно", — заверил министр.

Отдельно Виктор Акопьян остановился на дошкольном образовании. Он заявил, что в детсадах по-прежнему работают дежурные группы, и по заявлению родители могут привести туда своего ребенка, если сами продолжают работать либо в медицинской организации, торговле продуктами или на предприятии непрырывного цикла.

Он также дал рекомендации родителям — контролировать выход детей на улицу и помочь им в освоении школьной программы. "Необходим контроль и контакт со школой, взаимодействие необходимо. Если возникнут вопросы, звоните, не стесняйтесь, в школу, в департамент образования, в министерство — есть экстренные телефоны и горячая линия", — заключил Виктор Акопьян.