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Литература Культура

Областная библиотека и СамАрт будут читать книги детям и взрослым

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная библиотека в партнерстве с театром "СамАрт" и интернет-платформой "Время звучать" 7 апреля в 15:00 откроет проект "Театр читает новую книгу для детей и взрослых" (6+).

Каждый вторник и пятницу актеры театра будут читать для маленьких и взрослых зрителей книги из фондов библиотеки. Новые моноспектакли можно будет услышать на сайте и в группах библиотеки в "ВКонтакте" и Facebook.

Первая часть актерских читок "Сказки с берегов Средней Волги" расскажет о творчестве наших земляков - Вениамина и Владимира Бондаренко.

"Со сказками Бондаренко я был знаком до начала нашего проекта, - рассказывает актер и режиссер, куратор проекта "Театр читает новую книгу для детей и взрослых" Алексей Елхимов. - Мне нравится их образность, притчевость, довольно неожиданные сюжеты. А главное - это сказки, которые сочинили наши земляки. Мне кажется, нужно знать и помнить песни, стихи, истории, написанные теми, кто дышал родным воздухом, Волгой".

Сказки для самарцев прочитают актеры Алексей Елхимов, Вероника Львова, Марина Бородина, Людмила Гаврилова, Дмитрий Добряков, Игорь Рудаков.

Братья Вениамин и Владимир Бондаренко совместно написали 16 книг сказок, которые издавались в Москве, Ульяновске и Куйбышеве. Их произведения печатали на страницах детских журналов "Мурзилка", "Веселые картинки", "Пионер", а также в журналах для взрослых "Нева", "Огонек" и "Волга". Авторы были хорошо известны не только в Самаре, но и по всему Советскому Союзу. Произведения писателей переводили на украинский, болгарский, немецкий, узбекский языки. По сказкам Бондаренко было снято 15 мультфильмов.

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