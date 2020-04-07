16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У 23 жителей Самарской области подозревают коронавирус Коронавирус в Самарской области: самое важное на 7 апреля В Тольятти открылась новая детская поликлиника на 500 посещений Новых случаев заболевания коронавирусом в Самарской области не выявлено Коронавирус в Самарской области: самое важное на 5 апреля

Здравоохранение Общество

У 23 жителей Самарской области подозревают коронавирус

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Коронавирусом могут быть инфицированы еще 23 жителя Самарской области. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

"Поводов для самоуспокоения у нас нет. Под медицинским наблюдением остаются 4436 человек. У 23 человек результаты первого теста сомнительные. Они все госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Их повторные анализы отправлены на проверку", — сообщил губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области по-прежнему действует режим самоизоляции, и подчеркнул, что нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3