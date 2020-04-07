У 23 жителей Самарской области подозревают коронавирус

Коронавирусом могут быть инфицированы еще 23 жителя Самарской области. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

"Поводов для самоуспокоения у нас нет. Под медицинским наблюдением остаются 4436 человек. У 23 человек результаты первого теста сомнительные. Они все госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Их повторные анализы отправлены на проверку", — сообщил губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области по-прежнему действует режим самоизоляции, и подчеркнул, что нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей.