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"Ростелеком" и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету — 2020"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 апреля 2020 года начнется прием работ на VI Всероссийский конкурс "Спасибо интернету — 2020", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России (ПФР). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта "Азбука интернета".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

  • "Портал gosuslugi.ru: мой опыт";
  • "Мои интернет-достижения";
  • "Интернет-предприниматель, интернет-работодатель";
  • "Моя общественная интернет-инициатива";
  • "Моя "Азбука интернета";
  • "Я — интернет-звезда".

Цели конкурса:

  • повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
  • содействие в вопросах занятости "молодых пенсионеров";
  • выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;
  • формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
  • определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
  • выявление наиболее активных регионов;
  • продвижение обучающего портала "Азбука интернета".

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители "Ростелекома", ПФР, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Программа "Азбука интернета" и Всероссийский конкурс "Спасибо интернету" набирают всё большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации "Самый активный регион" стал Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10% работ.

Во втором конкурсе "Спасибо интернету — 2016" приняли участие 2 525 пользователей интернета старшего поколения из 76 регионов Российской Федерации. Победителем в номинации "Самый активный регион" на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.

Отличительной особенностью конкурса 2017 года стал своеобразный рекорд: самой старшей участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняло участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 3 383 пенсионера из 74 регионов Российской Федерации. Республика Татарстан третий раз подряд стала самым активным регионом. В топ-10 активных регионов вошли также Красноярский и Краснодарский края, Воронежская, Московская, Ульяновская, Ростовская, Саратовская, Тюменская и Курганская области.

На пятый конкурс "Спасибо интернету — 2019" было подано свыше 4 500 заявок из 79 регионов. 81% работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов.

Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе "Конкурсные работы".

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО "Ростелеком" и ПФР о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия "Азбука интернета" получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявленным к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

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