Дмитрий Азаров прокомментировал обращение Владимира Путина о мерах поддержки семей с детьми

В среду, 8 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал сделанные сегодня президентом РФ Владимиром Путиным заявления о мерах поддержки семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в стране.

"На мой взгляд, в выступлении президента не было второстепенных вещей. Но я, конечно же, отмечу ту последовательную линию, которую президент страны Владимир Владимирович Путин проводит в жизнь на протяжении многих лет. И в своем послании, и в сегодняшний сложный, во многом критический период, он не отступил от своих принципов и отдельно выделил категорию семей с детьми в мерах поддержки", — заявил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что это очень существенная мера поддержки. "Я напомню, что президент сегодня сообщил, что подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал — по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Гарантированно такие выплаты пройдут в апреле, мае и июле. На месяц раньше начинаются выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Отдельно напомню и о том, что с 1 марта президент принял решение для всех семей, где есть родители, которые потеряли работу, выплачивать дополнительное пособие по 3 тыс. на каждого ребенка и по верхней планке платить пособие по безработице, то есть 12,1 тыс. руб.", — заявил Дмитрий Азаров.

По мнению губернатора, общая сумма на семью из трех человек получается близкой к средней зарплате по многим регионам России.

"По крайней мере 70% она точно компенсирует. Еще раз подчеркну: даже в этот сложнейший для экономики, для бюджета страны и, конечно, региональных бюджетов период президент остался верен этой линии по поддержке семей с детьми. Уверен, это придаст силы, а самое главное — даст возможность семьям пережить эту непростую годину", — отметил Дмитрий Азаров.