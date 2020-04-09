Юношеская библиотека проводит неделю, посвященную Дню космонавтики

До конца недели (с 6 по 12 апреля) Самарская областная юношеская библиотека проводит онлайн-мероприятия, посвященные Дню космонавтики и юбилею Победы (6+).

9 апреля в 15:00 на сайте www.soub.ru и в группе "ВКонтакте" BOOKCITY | Самарская юношеская библиотека будет выложена публикация, посвященная книге Александра Твардовского "Василий Теркин" из цикла #Рисуемгероевкниг

9 апреля в 17:00 появится статья "Подвиги военного Куйбышева (1941–1945 гг.) Историческое досье".

10 апреля в 12:00 — будет выложена запись видеолекции "Рынок космических услуг: от запуска первого спутника до Илона Маска". Ведущий — специалист организационного отдела Самарской юношеской библиотеки Федор Замыцкий.

10 апреля в 14:00 — публикация из цикла #Рисуемгероевкниг. Будут представлены работы самодеятельного художника из Тольятти Евгения Коробских.

10 апреля в 16:00 — будет выложена видеолекция "Космический мусор" в рамках проекта "КультПросвет", ведущий — ученый Руслан Пикалов из Института ракетно-космической техники (Самарский университет, кафедра теоретической механики).

11 апреля в 14:00 пользователям соцсети ВКонтакте будет предложена викторина "Великая Отечественная война. Люди, события, факты".

Все материалы будут постоянно доступны в группе Самарской областной юношеской библиотеки "Вконтакте" и на сайте www.soub.ru.