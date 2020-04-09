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Сотовая связь Транспорт и связь

Самарцы на удаленке вновь полюбили говорить по телефону

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС — один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдеров цифровых услуг — проанализировал потребление трафика в Самарской области за две последних недели марта. Наибольший рост мобильного трафика ожидаемо показали спальные районы крупных городов, кроме того, количество голосовых вызовов в будние дни превысило даже новогодние значения.

По данным МТС, в период с 16 марта среднесуточный уровень потребления трафика в Самарской области увеличился на 8% по сравнению с предыдущим периодом. При этом основными потребителями трафика стали спальные районы вместо деловых центров. Если раньше максимальная нагрузка в спальных районах приходилась на вечер, то сейчас она равномерно распределяется на весь день. При этом в процентном соотношении наиболее значительный рост мобильного трафика показали Жигулевск и Чапаевск, тогда как жители областной столицы, работая удаленно, чаще использовали фиксированный доступ в сеть.

Что касается голосового трафика, по сравнению с "докарантинным" периодом он вырос более чем на 10 процентов, что выше даже сезонного увеличения количества звонков в новогодние праздники. Оказавшись вне офиса, абоненты продолжали решать рабочие вопросы по мобильным телефонам. Самыми "говорливыми" оказались жители Сызрани и Новокуйбышевска.

"Несколько лет мы активно строили и укрепляли сеть МТС в Самарской области, и сейчас видим, что работа была проделана не зря: несмотря на возросшую нагрузку, качество голосовой связи и скорость мобильного интернета по-прежнему остаются "на высоте". Все наши технические службы продолжают ежедневно работать в штатном режиме, мы круглосуточно мониторим состояние сети и при необходимости оперативно усиливаем покрытие там, где это необходимо. Так, в марте 2020 года мы установили дополнительное оборудование в Кировском и Советском районах Самары, в Комсомольском районе Тольятти, Кинеле, Жигулевске, Новокуйбышевске и других населенных пунктах области", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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