В салонах связи Tele2 усилены меры защиты здоровья посетителей и персонала в условиях пандемии

В Самарской области часть салонов связи Tele2 продолжают работать в штатном режиме. В условиях повышенного спроса на услуги связи компания приняла все меры, направленные на защиту здоровья посетителей и персонала. Сотрудники обеспечены масками и перчатками, в помещениях офисов продаж наклеены разделительные линии, призывающие клиентов держать дистанцию друг от друга.
Посетителям салонов по-прежнему доступен весь спектр услуг мобильной связи. Продавцы помогут с выбором тарифного плана и дополнительных опций. Также проконсультируют по оборудованию, в том числе роутерам и модемам, которые позволят организовать процесс онлайн-обучения или удаленной работы как в городе, так и за его пределами.
Салоны Tele2 работают по следующим адресам:
1. Самара: ул. Авроры, д. 92Б, ул. Аэродромная, д. 47А, ул. Венцека, д. 43, ул. Вилоновская, д. 138, ул. Георгия Димитрова, д. 7А, ул. Димитрова, д. 95, ул. Дыбенко, д. 30, ул. Кирова, д. 147, ул. Кирова, д. 34Б, ул. Московское шоссе 24 км, д. 5, ул. Московское шоссе, д. 15Б, ул. Московское шоссе, д. 185, ул. Ново-Садовая, д. 305А, ул. площадь Кирова (павильон № 12), пр. Кирова, д. 283А, ул. Пугачевский тракт, д. 25, ул. Революционная, д. 133, ул. Сергея Лазо, д. 28А, ул. Ташкентская, д. 96А, ул. Южное шоссе, д. 5
2. Тольятти: ул. Льва Яшина, д. 14, ул. 70 Лет Октября, д. 56, ул. Автозаводское шоссе, д. 6, ул. Баныкина, д. 74, ул. Дзержинского, д. 17Д, ул. Дзержинского, д. 21, ул. Карла Маркса, д. 57, ул. Карла Маркса, д. 65, ул. Лизы Чайкиной, д. 52А, ул. Революционная, д. 52А, ул. Степана Разина, д. 62А, ул. Победы, д. 29А, ул. Тополиная, д. 24В
3. Сызрань: ул. Лазо, д. 10, ул. Советская, д. 51, ул. Ульяновское шоссе, д. 38, ул. Интернациональная, д. 151А, ул. 50 лет Октября, д. 54 А, ул. Московская, д. 12
4. Безенчук, ул. Мамистова, д. 3
5. Кинель, ул. Октябрьская, д. 65
6. Новокуйбышевск: пр. Победы, д. 29, ул. Дзержинского, д. 1, ул. Победы, д. 1Ж
7. Отрадный, ул. Советская, д. 95А
8. Чапаевск: ул. Железнодорожная, д. 33А, ул. Ленина д. 92
Количество работающих салонов связи Tele2 может меняться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в регионе.