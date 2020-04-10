В салонах связи Tele2 усилены меры защиты здоровья посетителей и персонала в условиях пандемии

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В Самарской области часть салонов связи Tele2 продолжают работать в штатном режиме. В условиях повышенного спроса на услуги связи компания приняла все меры, направленные на защиту здоровья посетителей и персонала. Сотрудники обеспечены масками и перчатками, в помещениях офисов продаж наклеены разделительные линии, призывающие клиентов держать дистанцию друг от друга.