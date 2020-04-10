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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Берегите себя и оставайтесь дома"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 апреля, после рабочей поездки в Елховский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров разместил в своем Инстаграме информацию об итогах заседания оперативного штаба по противодействию угрозе распространения COVID-19 и работе предприятий региона на следующую неделю.

"Сегодня мы определились с режимом работы предприятий и экономики региона на следующую неделю", — заявил губернатор.

Напомним, организации, которые могут работать без ограничений, начиная со следующей недели — это кафе и рестораны в режиме доставки и на вынос, предоставление услуг населению в дистанционном режиме, по предварительной записи или на дому, адвокаты, нотариусы, служебные столовые и буфеты, ЗАГСы и МФЦ.

Что касается граждан, то им пока придется посидеть дома.

"Продлеваем режим самоизоляции еще на неделю. Понимаю, что у многих уже не хватает терпения, и всем трудно оставаться дома. Но главное сейчас — жизнь и здоровье людей. При этом важно не допустить тяжелых последствий для экономики. Поэтому расширил список тех, кто может работать на следующей неделе. Также подумали о самозанятых, — для перемещения на улице им достаточно предъявить регистрацию самозанятого. Берегите себя и оставайтесь дома", — рассказал Дмитрий Азаров.

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