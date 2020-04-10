В регионе С 13 апреля откроют ЗАГСы и МФЦ

в пятницу, 10 апреля, правительство Самарской области приняло постановление, согласно которому ряд предприятий и организаций продолжат работать на территории региона с 13 по 30 апреля.

Это организации сферы общественного питания (только доставка и на вынос), организации и самозанятые граждане, предоставлящие услуги в дистанционном режиме, по предварительной записи и на дому, адвокаты и нотариусы, столовые, кафе и буфеты для работников организаций, ЗАГСы и МФЦ.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Оно касается мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.