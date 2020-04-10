16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе С 13 апреля откроют ЗАГСы и МФЦ Охота на дичь в Самарском регионе запрещена до 4 мая Виктор Кудряшов: Порядок получения помощи семьям с детьми должен быть готов к 10 апреля Общественники региона помогли снизить цены на имбирь и лимоны На пост главы регионального минэнерго претендует Василий Мишин

Облправительство Власть и политика

В регионе С 13 апреля откроют ЗАГСы и МФЦ

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

в пятницу, 10 апреля, правительство Самарской области приняло постановление, согласно которому ряд предприятий и организаций продолжат работать на территории региона с 13 по 30 апреля.

Это организации сферы общественного питания (только доставка и на вынос), организации и самозанятые граждане, предоставлящие услуги в дистанционном режиме, по предварительной записи и на дому, адвокаты и нотариусы, столовые, кафе и буфеты для работников организаций, ЗАГСы и МФЦ.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Оно касается мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3