16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На сайте СОУНБ зазвучит голос Льва Толстого Юношеская библиотека проводит неделю, посвященную Дню космонавтики Областная библиотека и СамАрт будут читать книги детям и взрослым Вышла книга Виталия Добрусина об именитом самарском велотренере Владимире Петрове Самарская областная библиотека открывает доступ ко многим электронным ресурсам

Литература Культура

На сайте СОУНБ зазвучит голос Льва Толстого

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 13 апреля, в 11:00 Самарская областная универсальная научная библиотека открывает новый аудиоцикл "Голоса великих. Коллекция виниловых записей из фонда СОУНБ".

Фото: mincult.samregion.ru

На сайте библиотеки представят уникальные оцифрованные аудиозаписи с виниловых пластинок. Все желающие смогут узнать, как звучали голоса Льва Толстого, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Максима Горького, Николая Шолохова, Михаила Светлова и других известных людей.

Первым будет "говорить" Лев Толстой. Прозвучит пластинка Всесоюзной студии грамзаписи "Мелодия" 1960-х гг. из коллекции Государственного музея Л. Н. Толстого. Можно будет услышать письмо классика русской литературы сыну часового мастера Моисею Докшицкому: Толстой написал его в Ясной поляне в феврале 1908 года.

СОУНБ предложит послушать также "Обращение к мальчикам", притчу "Несчастный человек" и др. В январе 1908 года Лев Толстой получил в подарок от Томаса Эдисона звукозаписывающий аппарат — фонограф. Писатель чаще всего диктовал на техническую новинку ответы на письма.

Записи, сделанные на восковых валиках старинного аппарата более 100 лет назад, не всегда достаточно разборчивы. Сквозь шумы, нанесенные временем, до нас доносятся не только мысли великого писателя, но и тембр его голоса, интонации, передающие его чувства.

"Каждую неделю мы будем "включать" по одной стороне грампластинки, и посетители сайта сквозь тепло звука с уже забытым легким потрескиванием, столь характерным для винила, будут знакомиться с настоящими бриллиантами наших аудиофондов", — обещают сотрудники СОУНБ.

Пользователей познакомят с голосом Шостаковича, произведением "Жди меня" Константина Симонова в исполнении автора и с другими раритетными аудиозаписями.

Гид потребителя

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3