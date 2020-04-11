На сайте СОУНБ зазвучит голос Льва Толстого

В понедельник, 13 апреля, в 11:00 Самарская областная универсальная научная библиотека открывает новый аудиоцикл "Голоса великих. Коллекция виниловых записей из фонда СОУНБ".

На сайте библиотеки представят уникальные оцифрованные аудиозаписи с виниловых пластинок. Все желающие смогут узнать, как звучали голоса Льва Толстого, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Максима Горького, Николая Шолохова, Михаила Светлова и других известных людей.

Первым будет "говорить" Лев Толстой. Прозвучит пластинка Всесоюзной студии грамзаписи "Мелодия" 1960-х гг. из коллекции Государственного музея Л. Н. Толстого. Можно будет услышать письмо классика русской литературы сыну часового мастера Моисею Докшицкому: Толстой написал его в Ясной поляне в феврале 1908 года.

СОУНБ предложит послушать также "Обращение к мальчикам", притчу "Несчастный человек" и др. В январе 1908 года Лев Толстой получил в подарок от Томаса Эдисона звукозаписывающий аппарат — фонограф. Писатель чаще всего диктовал на техническую новинку ответы на письма.

Записи, сделанные на восковых валиках старинного аппарата более 100 лет назад, не всегда достаточно разборчивы. Сквозь шумы, нанесенные временем, до нас доносятся не только мысли великого писателя, но и тембр его голоса, интонации, передающие его чувства.

"Каждую неделю мы будем "включать" по одной стороне грампластинки, и посетители сайта сквозь тепло звука с уже забытым легким потрескиванием, столь характерным для винила, будут знакомиться с настоящими бриллиантами наших аудиофондов", — обещают сотрудники СОУНБ.

Пользователей познакомят с голосом Шостаковича, произведением "Жди меня" Константина Симонова в исполнении автора и с другими раритетными аудиозаписями.