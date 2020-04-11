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Здравоохранение Общество

На предприятиях с 13 апреля усилят меры профилактики коронавируса

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 апреля, главный государственный санитарный врач по Самарской области Светлана Архипова подписала постановление об усилении мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции в Самарской области.

В постановлении прописаны условия труда и социальное дистанцирование, порядок доставки сотрудников на работу и обратно, организация пропускного режима на проходной, меры по дезинфекции помещений, организация питания, медицинские мероприятия.

Это связано с тем, что в регионе увеличили перечень предприятий, которым разрешено возобновить работу с 13 апреля.

Руководителям промышленных, транспортных, аптечных, медицинских организаций, социальных учреждений, предприятий общественного питания и розничной торговли продовольственными товарами, учреждений  ЖКХ, салонов красоты рекомендовано сократить число работников до минимума, обеспечить работников масками и кожными антисептиками, проверять температуру, проветривать помещения, запретить использование кондиционеров, ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах и т.д.

Постановление вступает в силу с 11 апреля. Ознакомиться с документом можно на сайте Управления Роспотребнадзора по  Самарской области.

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