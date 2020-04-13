Первая грузовая компания начала оказывать услуги по разработке технологической документации

Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) оказал услугу по разработке технологической документации новому клиенту − компании "ЮНИПРОМ". Сервис помогает партнерам оператора наладить работу с РЖД в правовом поле с соблюдением стандартов, принятых в железнодорожной отрасли.

"ЮНИПРОМ" специализируется на организации погрузо-выгрузочных операций для предприятий Пензенской области. Компания приобрела железнодорожный путь необщего пользования на станции Земетчино Куйбышевской магистрали. Для старта работ партнеру требовалось заключить договор на его эксплуатацию и представить ряд других документов. Чтобы организовать процесс быстро и с учетом всех особенностей и правил, принятых на железной дороге, специалисты "ЮНИПРОМа" обратились за помощью в Самарский филиал ПГК. В конце марта мы согласовали инструкцию и технический паспорт с РЖД. Хочу подчеркнуть, что дистанционный формат работы не повлиял на наше взаимодействие с клиентом и оперативность принятия решений, работа была выполнена в срок", — отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Специалисты ПГК помогли "ЮНИПРОМу" в разработке и согласовании инструкции о порядке обслуживания и организации движения, а также технического паспорта железнодорожного пути в соответствии с требованиями закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и правилами, утвержденными Министерством транспорта РФ.

"ЮНИПРОМ" и ПГК продолжили сотрудничество и заключили договор, в рамках которого будет осуществляться отгрузка металлолома в вагонах оператора. Первая партия продукции составит 1,5 тыс. тонн.