Техника для военного парада 9 мая собрана на аэродроме Кряж

Под Самарой завершилась переброска военной техники на аэродром Кряж, которая будет задействована в военном параде 9 мая, сообщает пресс-служба ЦВО.

На место проведения тренировок механизированной колонны доставлены более 50 единиц военной техники. Из воинских частей 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Оренбургской области, переброшены четыре танка Т-72Б3, две пусковые и две заряжающие машины оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", две самоходных гаубицы "Мста-С", а также реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Из соединения спецназа Центрального военного округа переброшены шесть бронеавтомобилей "Тигр", из соединения противовоздушной обороны — две пусковые установки зенитной ракетной системы "С-300". В военном параде также будут представлены другие образцы техники: бронетранспортеры БТР-82А, автомобили УАЗ "Пикап", БРЭМ-К, Д-30, а также новейшая техника управления и связи.

Сейчас проходит обслуживание техники. На аэродроме организована специальная площадка, где проводятся работы по очистке боевых машин, замене жидкостей и масел, техническому обслуживанию и покраске.

Экипажи танков Т-72Б3 и самоходных артиллерийских гаубиц "Мста-С" оснащают гусеницы специальными комплектами с асфальтоходными башмаками. Это делается для того, чтобы минимизировать ущерб дорожному покрытию площади Куйбышева, где пройдет военный парад.

Все практические действия проводятся военнослужащими с соблюдением требований эпидемиологической обстановки.