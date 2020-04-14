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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 апреля 2020 года в цифровом видеосервисе Wink в прямом режиме состоялся концерт Полины Гагариной, на котором она представила новую песню "Небо в глазах". Всего концерт посмотрели с 530 тысяч уникальных устройств (телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны), а значит общее количество зрителей превысило 750 тысяч человек.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"У меня впервые в жизни был домашний концерт и это было невероятно! Выступать дома и осознавать, что по ту сторону камеры, как оказалось, сотни тысяч зрителей — это было что-то сверхъестественное. Волнение зашкаливало и спасибо всем, кто был со мной в эти минуты. Самое главное, состоялось первое живое исполнение моей новой песни "Небо в глазах". Эта песня очень личная и она, конечно же, о любви. Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояние, ни трудности не могут встать на ее пути", — поделилась своими впечатлениями после концерта Полина Гагарина.

На концерте прозвучали такие хиты, как "Колыбельная", "Кукушка", "Спектакль окончен", "Обезоружена", "Смотри" и другие. После концерта певица выложила фрагмент эфира с премьерой новой песни в своем аккаунте в Instagram, где его посмотрели более 1,5 млн раз. А всего посты и сториз Полины Гагариной, посвященные онлайн-концерту в Wink, увидели более 2,4 млн подписчиков.

"Концерт состоялся в необычном формате и потребовал очень сложной технической организации. Полина Гагарина принимала участие в концерте из своего загородного дома, где работала передвижная телевизионная станция с системой спутниковой связи. Каждый из четырех музыкантов участвовал в концерте с полным соблюдением правил изоляции. Поэтому все участники концерта видели себя только на видеоэкранах. Сведение картинки и звука из разных мест требовало тщательной координации, чтобы не разрушить атмосферу живого выступления. Полина прекрасно справилась со всеми техническими испытаниями, с радостью отвечала на вопросы зрителей и подарила всем своим поклонникам незабываемые впечатления", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Наш хештег в соцсетях: #ДляТехКтоДома #СмотриWink

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