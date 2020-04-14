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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 продолжает социальный проект по обучению старшего поколения цифровой грамотности. Компания поддерживает пожилых людей, которые находятся в группе риска в период распространения вирусной инфекции, и предлагает им пройти дистанционное обучение на специальном портале и YouTube.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 и Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы запускают для людей старшего поколения серию онлайн-лекций о возможностях мобильного интернета. Уроки доступны на портале "Я дома", а также на YouTube.

Tele2 выпустит несколько образовательных видеороликов, благодаря которым старшее поколение узнает, как эффективно использовать мобильные приложения и сервисы. Специалисты компании расскажут о возможностях социальных сетей и обучат основам цифровой грамотности. Вводная лекция "Первые шаги по мобильному интернету" уже доступна к просмотру. Из первого урока слушатели узнают, как создать аккаунт для пользования интернетом на смартфоне и установить полезные приложения.

Мобильный интернет нужен пожилым людям не только для общения с близкими, он поможет оплатить квитанцию, найти нужный рецепт, заказать лекарство по наиболее выгодной цене, получить консультации специалистов различных областей не выходя из дома. Находясь в группе риска в период пандемии, старшему поколению необходимо уделять повышенное внимание своему здоровью. Знание возможностей мобильного интернета позволяет воспользоваться сервисами телемедицины и получать консультации врачей онлайн.

С помощью сервиса "ТелеМед" медицинская поддержка онлайн доступна в любой момент. Также работает бесплатная горячая линия по вопросам профилактики вирусных заболеваний, в том числе коронавируса COVID-19. Доступны круглосуточные консультации врачей по телефону и в виде чата через популярные мессенджеры. Для того чтобы воспользоваться горячей линией, необходимо перейти по ссылке.

Ранее Tele2 запустила кампанию "Переведи бабушку в интернет". Ее цель — привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Для обучения пожилых людей Tele2 разработала "Путеводитель по мобильному интернету".

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