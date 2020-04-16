Самарская областная библиотека открывает акцию "День в запасной столице"

Самарская областная универсальная научная библиотека открывает новую акцию "День в запасной столице". Интернет-пользователям предлагают познакомиться с одной из уникальных коллекций Электронной библиотеки "Официальные газеты Куйбышевской области".

"В собрание вошли оцифрованные в 2019 г. городские и районные газеты нашего региона, увидевшие свет во время Великой Отечественной войны. В 2020 г. электронные копии периодики прошлого века будут продублированы в коллекции "Официальные газеты Куйбышевской области", — говорят в СОУНБ. — Благодаря оцифрованной коллекции можно узнать во всех подробностях, как "запасная столица" — Куйбышев — и вся область встречали весну ровно 75 лет назад — в легендарном 1945-м".

Корреспонденты писали о расширении сети детских учреждений в Куйбышеве, гордились внедрением новых технологий на Куйбышевском подшипниковом заводе, информировали о первом дне работы трактористок Утевской МТС. Кажется, город наслаждался мирной жизнью и такими, казалось бы, обычными делами как студенческая конференция в педагогическом институте и постановка драмкружка Рождественского спиртзавода.

Уникальная электронная коллекция периодики СОУНБ может помочь разгадать множество исторических загадок, развеять мифы и неточности, стать основой ценнейших научных исследований, краеведческих изысканий, школьных сочинений и экскурсий по городу.