8 октября в 12:00 в "Точке кипения" Самарского университета им. Королева начнется круглый стол на тему "От "Науки 0+" — к большой науке". На мероприятии выступят молодые ученые — представители вузов-участников фестивальных мероприятий в регионе. Присоединиться к событию можно по ссылке.

В программе круглого стола — выступление руководителя штаба Самарской Центральной региональной площадки фестиваля "NAUKA 0+" Алексея Аржанова, руководителя дирекции Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+" Леонида Гусева, представителя министерства образования и науки Самарской области Натальи Кудашевой. Исполнительный директор фестиваля в Самарской области Галина Рогожина расскажет о предстоящих событиях октября. Также в рамках круглого стола молодые ученые поделятся информацией о лабораториях, уникальных проектах и разработках самарских вузов. В завершение спикеры обсудят возможности популяризации науки и приобщения молодого поколения к научной деятельности.

За восемь лет своей истории в Самарской области фестиваль "NAUKA 0+" трансформировался от серии познавательных мероприятий для младших школьников до научно-популярного проекта, интересного старшеклассникам, студентам, людям старшего возраста. Верный своему девизу "Прикоснись к науке!", фестиваль помогает начать путь ученого многим участникам.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".