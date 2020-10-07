В Самаре появится джаз-клуб и кафедра джаза на базе СГИК

В Самарском институте культуры появится кафедра джазового искусства, ее куратором может стать знаменитый саксофонист Игорь Бутман. Кроме того, в Самаре организуют постоянно действующий джаз-клуб. Об этом в среду, 7 октября, говорили участники круглого стола, посвященного развитию профессионального джазового искусства в Самаре.

В заседании приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, ректор Самарского института культуры Ольга Наумова, замруководителя городского департамента культуры и молодежной политики Евгения Мищенко, преподаватели СГИК Дмитрий Болдырь и Павел Плаксин, директор Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова Ирина Кондольская, директор детско-молодежной городской общественной организации "Клуб "Движение" Денис Рыбаков, руководитель Самарского джазового оркестра и преподаватель музучилища Александр Карбасов и другие.

Городу с уникальными джазовыми традициями необходимо появление такой кафедры в вузе, сообщил Александр Хинштейн. Выстроив вертикаль джазового образования — школа искусств — училище — вуз, Самара получит возможность готовить собственные профессиональные кадры.

Сейчас существует предварительная договоренность с народным артистом России Игорем Бутманом о том, что мастер станет куратором самарской кафедры джаза.

Участники заседания обсудили также проблемы и перспективы развития джазового движения в Самаре.

Как отметил директор клуба "Движение" Денис Рыбаков, в Самаре очень популярны джазовые фестивали: чтобы услышать интересных музыкантов, на площадках собираются тысячи любителей джаза. Но городу крайне необходим свой постоянно действующий джаз-клуб — место для проведения концертов, репетиций и мастер-классов как самарских, так столичных и иностранных музыкантов.

"Есть много проектов в Самаре, посвященных джазу, есть фестивали, проводятся концерты, есть идея организовать здесь всероссийский джазовый конкурс. Но нам нужно взаимодействие, нужна собственная площадка, где мы будем работать все вместе, куда будет стремиться прийти молодежь. И тогда мы сможем наполнять новую джазовую кафедру будущими музыкантами", — считает Рыбаков.

Участники заседания обсудили также возможность создания городского джазового оркестра. "У нас есть Самарский джазовый оркестр, я им руковожу, но он существует на чистом энтузиазме. Есть много хороших музыкантов в муниципальном духовом оркестре. Настоящему оркестру необходим полный штат профессионалов", — высказал мнение Александр Карбасов.

Его поддержал джазовый критик и радиоведущий Игорь Вощинин: "Самара когда-то была третьей столицей джаза в стране, и, конечно, городу нужен такой коллектив. А это значит, что нужны музыканты, поэтому кафедру на базе СГИК необходимо возрождать".

"Мне очень по душе предложение, с которым выходит Самарский институт культуры — создать кафедру джазового искусства, — заявил Александр Хинштейн. — Самара, ранее Куйбышев был третьим городом в Советском Союзе, где появился джаз-клуб в 60-е годы. Для региональной самоидентичности, для понимания места и роли региона в культурной жизни страны это очень важно. У нас есть большие музыкальные джазовые традиции, и появление такой кафедры повлечет за собой появление новых точек роста, новых ансамблей, оркестров, площадок. Сегодня прозвучал целый ряд идей, которые нам предстоит отработать — в первую очередь, создание постоянно действующего джаз-клуба. Кроме того, проведение джазовых фестивалей, некоторые уже сегодня собирают под своим крылом большое количество любителей этой музыки. К 100-летию российского и 60-летию самарского джаза в 2022 году появление кафедры будет очень знаковым и важным", — отметил.