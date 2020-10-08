16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском университете занялись созданием криогенного двигателя для беспилотников-невидимок Студенты СамГМУ перешли на дистанционное обучение В Самаре объединят две детские школы искусств В Тольятти три школьника заболели Covid-2019 Названо имя победителя регионального этапа конкурса "Учитель года-2020"

Образование Общество

В Тольятти три школьника заболели Covid-2019

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 2811
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За период с 1 сентября по 7 октября в Тольятти у трех школьников был лабораторно подтвержден Covid-2019. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: pixabay.com

Также, по информации мэрии Тольятти, по состоянию на 7 октября на карантине в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией находится один класс в МБУ "Школа им. С. П. Королева".

"Отстранены от посещения общеобразовательного учреждения до 15.10.2020 учащиеся класса (27 человек) и педагоги (13 человек), находившиеся в контакте с заболевшим", — уточняют в пресс-службе мэрии и добавляют, что карантин по внебольничной пневмонии, ОРВИ и гриппу в школах города не вводился.

Напомним, по состоянию на 8 октября 2020 г. всего в регионе зафиксировано 12684 случаев заболевания Covid-2019. Справиться с болезнью удалось 9951 пациентам. 207 человек умерли.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1