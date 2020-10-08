В Тольятти три школьника заболели Covid-2019

За период с 1 сентября по 7 октября в Тольятти у трех школьников был лабораторно подтвержден Covid-2019. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе администрации города.

Также, по информации мэрии Тольятти, по состоянию на 7 октября на карантине в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией находится один класс в МБУ "Школа им. С. П. Королева".

"Отстранены от посещения общеобразовательного учреждения до 15.10.2020 учащиеся класса (27 человек) и педагоги (13 человек), находившиеся в контакте с заболевшим", — уточняют в пресс-службе мэрии и добавляют, что карантин по внебольничной пневмонии, ОРВИ и гриппу в школах города не вводился.

Напомним, по состоянию на 8 октября 2020 г. всего в регионе зафиксировано 12684 случаев заболевания Covid-2019. Справиться с болезнью удалось 9951 пациентам. 207 человек умерли.