В Самаре у 11 учеников и 15 сотрудников школ выявлен Covid-2019

По состоянию на 6 октября в Самаре коронавирусная инфекция подтверждена у 11 учеников и 15 сотрудников муниципальных общеобразовательных учреждений, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе горадминистрации. На карантин в связи с Covid-2019 закрыт 21 класс.

Кроме того, по данным мэрии, на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто 19 классов и полностью гимназия № 54 "Воскресение" (с 5 по 18 октября).

Напомним, в Тольятти с 1 сентября по 7 октября коронавирус был подтвержден у трех школьников.