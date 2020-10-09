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Здравоохранение Общество

В Самаре у 11 учеников и 15 сотрудников школ выявлен Covid-2019

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 6 октября в Самаре коронавирусная инфекция подтверждена у 11 учеников и 15 сотрудников муниципальных общеобразовательных учреждений, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе горадминистрации. На карантин в связи с Covid-2019 закрыт 21 класс. 

Фото: Архив «ВН»

Кроме того, по данным мэрии, на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто 19 классов и полностью гимназия № 54 "Воскресение" (с 5 по 18 октября).

Напомним, в Тольятти с 1 сентября по 7 октября коронавирус был подтвержден у трех школьников. 

На 9 октября в Самарской области зафиксировано 12805 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-2019. При этом 10046 человек уже выздоровели, 207 — скончались. 

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