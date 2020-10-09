В СамГМУ покажут научные фильмы в рамках фестиваля "NAUKA 0+"

10 и 11 октября в программе Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+" — бесплатные показы фильмов Фестиваля актуального научного кино (ФАНК), которые пройдут в Самарском государственном медицинском университете в рамках Международной недели нейронауки и нейротехнологий. Зарегистрироваться на показы ФАНКа можно по ссылке.

"В этом году в программу "NAUKA 0+" вошли мероприятия, позволяющие не только показать науку, но и рассказать о ней — в форматах, доступных самой широкой аудитории. Фильмы на показах ФАНКа в СамГМУ раскрывают темы, в которых неискушенному в науке человеку достаточно трудно разобраться самостоятельно. Такое кино становится мостиком в удивительный мир науки", — комментирует исполнительный директор фестиваля "NAUKA 0+" Галина Рогожина.

В прошлом году ФАНК собрал зрителей на 200 площадках в 98 городах страны. Этой осенью кинопоказы фестиваля впервые проходят в нашем городе в рамках масштабного события Samara Neuroweek.

"Мы хотим, чтобы нейронаука и нейротехнологии не были уделом избранных, и поэтому стараемся привлечь на площадку Самарской нейронедели все категории людей, интересующихся наукой, — от студента до академика", — говорит ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

В программе ФАНКа не только фильмы, напрямую связанные с изучением мозга, но и погружающие зрителя в разные отрасли науки: "Альфаго" — об искусственном интеллекте, "Страсти по частицам" — о работе Большого адронного коллайдера, "Привитые: любовь, страх и вакцины" — о проблемах вакцинации, "Город ученых" — о жизни молодых ученых в Академгородке под Новосибирском.

После просмотра фильмов "Мозг. Вторая Вселенная" и "Мозг. Эволюция" самарских зрителей ждет творческая встреча с режиссером — Юлией Киселевой.

Показы Фестиваля актуального научного кино пройдут в корпусе Самарского государственного медицинского университета по адресу: ул. Чапаевская, д. 227, 2 этаж. Вход свободный, но необходима регистрация, так как количество мест ограничено в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.