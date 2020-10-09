Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона за активное участие в "Диктанте Победы"

19 жителей региона написали исторический "Диктант Победы" на "пять", набрав максимальные 25 баллов. По количеству участников в этой международной акции наш регион вошел в пятерку лидеров среди субъектов России — в диктанте приняли участие более 36 тыс. жителей Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил "отличников" и поблагодарил всех жителей губернии за участие в диктанте.

"Я очень рад, что такое количество земляков проявили активность в "Диктанте Победы", проверили свои знания истории нашей великой Родины — России, самой трагической ее страницы — периода Великой Отечественной Войны, — отметил глава региона. — Сегодня крайне важно сохранить историческую правду, память о событиях Великой Отечественной войны, о героях, которые есть буквально в каждой семье, и передавать знания новым поколениям".

Участникам диктанта на тему событий Великой Отечественной войны необходимо было за 45 минут выполнить 25 заданий, которые касались самого широкого спектра вопросов. Они затрагивали ход боевых действий, положение на фронтах, подвиги фронтовиков, достижения советской науки и промышленности тех лет. Кроме того, 5 вопросов были непосредственно связаны с историей города Куйбышева времен 1941–1945 годов.

Среди 19 "отличников" лучший результат показала Виктория Леонова из села Жигули Ставропольского района, бухгалтер в санатории "Молодецкий курган". Она правильно ответила на все вопросы за максимально короткое время. На решение исторического теста ей понадобилось 10 минут. Женщина оказалась в числе 20 лучших среди всех участников "Диктанта Победы" в стране.

Женщина признается, что историей родной страны и края интересуется постоянно: "Я выросла на военных фильмах и считаю, что это важно — вместе с детьми изучать историю нашей страны, чтобы они знали и, самое важное, помнили своих героев".

Напомним, "Диктант Победы" прошел 3 сентября. Самарская область стала второй в стране после Московской области по количеству площадок — всего был организован 751 пункт проведения. Центральным местом проверки знаний стала площадь Куйбышева, где в этот же день начал работу уникальный проект — интерактивный музей под открытым небом "Дорога истории — наша Победа".

"Я горд, что такой проект реализован в столице Самарской области — в Самаре, Городе трудовой доблести, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я думаю, что именно так мы должны напоминать о самых славных, героических и трагических страницах истории нашего народа. Именно так мы должны сегодня хранить память, передавать ее новым поколениям. Меняется время, по-другому немножко самые юные граждане страны воспринимают то, что было 75 лет назад. Мы должны им напомнить, дать возможность не только увидеть, но и где-то потрогать руками".

По решению губернатора музей под открытым небом "Дорога истории — наша Победа" продолжит свою работу в Тольяттинском парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова.